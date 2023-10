Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger mit Messer bedroht und mit Schlagstock angegriffen, Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstagnachmittag (10.10.2023) einen 17-jährigen Jugendlichen am Haltepunkt Nürnbergerstraße mit einem Messer bedroht und anschließend mit einem Teleskopschlagstock geschlagen.

Bisherigen Informationen zufolge, hielt sich der 17-Jährige gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit seinem 19-jährigen Begleiter am Haltepunkt Nürnbergerstraße auf, als er von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu diesem Zeitpunkt noch zu keinen Verletzungen. Anschließend stiegen alle Beteiligten in die S-Bahnlinie S2 in Richtung Schorndorf ein. Hier soll es dann zu einem Angriff auf den 17-Jährigen gekommen sein. Laut Zeugenaussagen war der Unbekannte im Besitz eines Teleskopschlagstocks und schlug hiermit dem Geschädigten in sein Gesicht. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei konnten am Haltepunkt Sommerrain nur noch den Geschädigten und seinen Begleiter antreffen. Der Unbekannte flüchtet nach ersten Erkenntnissen in Richtung Ortskern. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag in sein Gesicht eine Platzwunde. Ein angeforderter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Grund für diesen Angriff ist bisher unklar. Der Täter wird von den Jugendlichen als 18- Jahre alt, schlank und circa 180cm groß mit kurzen hellen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er wohl schwarze Kleidung mit einem weißen Streifen an den Ärmeln seiner Jacke. Weiterhin soll der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Jugendlichen gewesen sein. Dieser trug offenbar ebenfalls schwarze Kleidung und hatte eine korpulente Statur. Laut Zeugenaussagen hatte er helle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Die unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnde Bundespolizei Stuttgart bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täter geben können, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

