Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Mutmaßlicher Dieb festgenommen und in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (06.10.2023) einen 26-jährigen Mann am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen, der im Verdacht steht, den Rucksack einer 27-jährigen Frau in einem Zug gestohlen zu haben. Zudem soll er bei einem weiteren Reisenden versucht haben, den Koffer zu entwenden.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 27-jährige Reisende gegen 20:40 Uhr in einem Intercity Express von Mannheim nach Stuttgart, als sie während der Fahrt bemerkte, dass der Rucksack nicht mehr in der Gepäckablage lag. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem mutmaßlichen Dieb um den 26-jährigen Mann gehandelt haben, welcher sich offenbar mit dem entwendeten Rucksack in der Zugtoilette einsperrte. Nachdem die Reisende den Mann beim Ausstieg in Stuttgart auf den Sachverhalt ansprach, erkannte sie beim Öffnen seines Rucksacks ihren Regenschirm wieder. Alarmierte Bundespolizisten trafen den wohnsitzlosen Mann vor Ort an und nahmen ihn fest. In seiner Jackentasche wurden diverse Kreditkarten und Mitgliedskarten der 27-Jährigen aufgefunden. Der entwendete Rucksack wurde im Nachgang im Mülleimer der Zugtoilette entdeckt. Zudem soll der 26-Jährige während der Zugfahrt offenbar versucht haben, den Koffer eines unbekannten Reisenden zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 26-Jährige am nächsten Tag (07.10.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach dem unbekannten Geschädigten des versuchten Diebstahls oder möglichen weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell