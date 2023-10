Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann am Bahnhof Kornwestheim attackiert, Zeugen gesucht

Kornwestheim (ots)

Am vergangenen Sonntag (08.10.2023) wurde ein 32 Jahre alter Mann von bislang unbekannten Tätern am Bahnhof Kornwestheim attackiert und verletzt. Der Mann befand sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:00 Uhr zunächst in der Bahnhofskneipe im Bahnhof Kornwestheim. Hier sollen mindestens zwei unbekannte Täter ebenfalls die Bahnhofskneipe betreten und für Unruhe gesorgt haben. Laut Zeugenaussagen warf einer der bislang unbekannten Täter eine Flasche in Richtung Theke. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung vor die Eingangstür der Kneipe, bei der offenbar eine weitere Glasflasche zu Bruch ging. Bisherigen Informationen zufolge attackierten die Unbekannten den Geschädigten weiter, indem sie ihm mit Fäusten in sein Gesicht schlugen. Nach dem Angriff flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Eine Fahndung durch eine Streife der Landespolizei blieb erfolglos. Der 32-Jährige wurde nach bisherigem Kenntnisstand durch den Vorfall leicht verletzt. Er erlitt eine Platzwunde unter seinem Auge und Schwellungen im gesamten Gesicht. Eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab. Bei den Tatverdächtigen soll es ich um einen ca. 180 cm großen, blonden Mann mit zurück gegelten Haaren handeln, welcher einen Rucksack mit sich führte und einem weiteren Mann mit Drei-Tage-Bart. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

