Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: geklärte Vermisstensache

Daun (ots)

Am 26.06.2023 griffen Polizeibeamt*innen eine 66-jährige Frau aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Rollator auf der Strecke zwischen Daun und Darscheid auf.

Die Dame schien dehydriert, so dass sie in ihrem Einverständnis zurück an die Anschrift ihrer Tochter im Bereich der Ortslage von Daun-Waldkönigen gefahren wurde.

Hier konnten die Beamt*innen erfahren, dass die ältere Dame vermutlich an beginnender Demenz litt und man von Seiten der Angehörigen die Dame bereits suchte.

Letztlich ging es der älteren Dame aber gut, sie war froh nach dem langen Spaziergang wieder zu Hause zu sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell