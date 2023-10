Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung, Körperverletzung und Bedrohung, 49-Jähriger attackiert Reisende am Bahnhof Zuffenhausen.

Zuffenhausen (ots)

Zuffenhausen; In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.10.2023) küsste und berührte ein 49-Jähriger zunächst eine 29-jährige Frau, bedrohte anschließend einen 28-Jährigen Mann, schlug einer 28-jährige Frau in ihr Gesicht und riss schlussendlich eine Hand voller Barthaare aus dem Bart eines 34-jährigen Reisenden. Bisherigen Informationen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 02:30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Zuffenhausen. Hier soll der Tatverdächtige die 29-Jährige zunächst mehrfach ungewollt auf ihre Wange geküsst und sie anschließend versucht haben zu umarmen. Laut aktuellen Erkenntnissen befanden sich ebenfalls ein 29-Jähriger, eine 28-Jährige und ein 34-Jähriger am Bahnhof Zuffenhausen. Diese drei Reisenden sollen offenbar versucht haben, den mit über 1,1 Promille alkoholisierten Mann daran zu hindern. Daraufhin reagierte der 49-jährige türkische Staatsangehörige wohl sehr aggressiv. Hier soll er laut Zeugenaussagen den 29-Jährigen massiv bedroht haben, schubste die 28-jährige Frau und schlug ihr mit der Hand in ihr Gesicht. Dem 34-Jährigen riss er mit seiner Hand ein Büschel seiner Barthaare aus und verpasste ihm abschließend einen Kopfstoß. Die Auseinandersetzung verlagerte sich laut Zeugenaussagen anschließend in die einfahrende S-Bahnlinie S6 in Richtung Weil der Stadt. Hier sollen möglicherweise weitere Reisende Opfer von Übergriffen durch den mutmaßlichen Täter geworden sein. Zeugen der Tat, insbesondere mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell