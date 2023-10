Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn erfasst E-Roller

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Donnerstagabend (05.10.2023) gegen 20:30 Uhr am Bahnhof Favoritepark gekommen. Bisherigen Informationen zufolge stellte ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Abend einen E-Roller auf die Gleise in Fahrtrichtung Freiberg (Neckar). Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S4 erkannte den Roller offenbar nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen, wodruch das Elektrofahrzeug komplett zerstört wurde. An dem Zug selbst entstand augenscheinlich kein Sachschaden und auch die Fahrgäste der S-Bahn in Richtung Marbach (Neckar) blieben offenbar alle unverletzt. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Bundespolizei warnt in diesen Zusammenhang: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine und Bestandteile dieser Hindernisse gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell