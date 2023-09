POL-LIP: Bad Salzuflen. Handtasche aus Pkw gestohlen.

Lippe (ots) - Ein 74-jähriger Detmolder verursachte einen Verkehrsunfall nachdem er vermutlich beim Abbiegen von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Er fuhr am Donnerstagnachmittag (31.08.2023) gegen 16:20 Uhr mit seinem KIA von der Hiddentrupper Straße stadteinwärts in Richtung Friedrich-Bayer-Straße. Aufgrund der blendenden Sonne übersah er offenbar an der Einmündung die vorfahrtsberechtigte 39-jährige ...

mehr