Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Schwelentrup. Einbruch in Kellerwohnung.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend (30.08.2023) und Donnerstagmorgen (31.08.2023) drang ein unbekannter Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Kellerwohnung im Försterweg ein. Der Täter durchsuchte die Wohnung und entwendete Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

