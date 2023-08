POL-LIP: Extertal-Asmissen. Verkehrsunfall mit Verletzter: Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (30.08.2023) gegen 15:30 wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Fischerteich gerufen. Bei der Suche nach Personen im Objekt wurde niemand gefunden. Allerdings stießen die Einsatzkräfte auf mehrere Cannabispflanzen mit einer Größe ...

mehr