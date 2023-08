Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pivitsheide. Brand in Doppelhaushälfte: Polizei stellt Cannabispflanzen sicher.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.08.2023) gegen 15:30 wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Fischerteich gerufen. Bei der Suche nach Personen im Objekt wurde niemand gefunden. Allerdings stießen die Einsatzkräfte auf mehrere Cannabispflanzen mit einer Größe von etwa 50 cm. Die Pflanzen wurden durch die Polizei umgehend sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Brand führte lediglich zu einer Verrauchung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell