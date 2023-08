Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Einbruch in Firmenfahrzeug - Elektrogeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29.08.2023) in ein Firmenfahrzeug an der Bielefelder Straße ein. Dabei schlugen sie eine Scheibe eines weißen Ford Transit ein. Der Innenraum des Fahrzeugs wurde durchsucht. Einem Zeugen zufolge ereignete sich die Tat zwischen 19 Uhr und 07:15 Uhr. Die Täter entwendeten mehrere akkubetriebene Elektrogeräte der Marke Dewalt. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell