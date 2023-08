Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Brandstiftung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zu gleich zwei Brandstiftungen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.45 Uhr und 00.05 Uhr in der Neuen Schloßstraße in Heidelberg. Bislang unbekannte Täter setzten hier zunächst einen Motorroller in Brand bevor sie wenige Häuser weiter eine Tischtennisplatte anbrannten. Beim Eintreffen der ersten Streife drohte das Feuer von der Tischtennisplatte auf die Fassade eines Wohnhauses überzugreifen. Die Beamten konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen. Ein Zeuge löschte unterdessen den brennenden Motorroller. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. In unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Ausbruch der beiden Feuer konnten in Tatortnähe drei Männer beobachtet werden. Alle trugen eine Glatze und unterhielten sich möglicherweise auf Polnisch. Einer der Männer trug ein grünes Poloshirt. Der Kriminaldauerdienst nimmt unter 0621 174-4444 sachdienliche Hinweise entgegen.

