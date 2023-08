Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich aus Lkw entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Täter bzw. eine biher unbekannte Täterin entwendete am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:55 Uhr, aus einem am Bismarckplatz abgestellten, unverschlossenen Lkw ein Mobiltelefon und einen Geldbeutel mitsamt einem Bargeldbetrag von knapp 400 Euro. Der gesamte Diebstahlschaden wird auf 1.750 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621/174-3310 entgegen.

