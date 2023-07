Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer vom beschädigten Pkw gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr kam es in Nordhorn auf der Neuenhauser Straße zu einer Unfallflucht. Ein grauer PKW befuhr die Neuenhauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Beim Vorbeifahren touchierte er in Höhe eines Wettbüros einen dort am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Verursacher fuhr zunächst weiter, konnte jedoch durch Zeugen beobachtet und später gestoppt werden. Bei Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei Nordhorn konnte jedoch das laut Zeugenaussage beim Unfall beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet deshalb den Eigentümer des in der genannten Zeit beschädigten PKW oder Zeugen, die Angaben zu selbigem machen können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Nordhorn unter Tel. 05921 / 3090.

