Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Automatisierte Unfallmeldung könnte Täter zum Verhängnis werden

Mainz - Altstadt (ots)

Vollautomatisiert erhielt ein 26-Jähriger Hesse eine Mitteilung von seinem geparkten Auto, dass es zu einer Kollision mit diesem gekommen sei.

Der Fahrer befand sich am heutigen frühen Morgen gegen 00:40 Uhr, nur unweit von seinem geparkten Auto, in einer Gaststätte in der Weihergartenstraße, als er die Meldung auf sein Handy bekam. Nachdem er sofort zu seinem Fahrzeug rannte, konnte er noch sehen, wie ein anderes Auto versuchte vor seinem Fahrzeug einzuparken, dann aber doch weiterfuhr.

Es war ihm noch möglich Handybilder von dem flüchtigen Auto zu machen. Als er sich sein Fahrzeug genauer anschaute, konnte er Schäden an seiner Motorhaube feststellen. Ob es sich bei dem anderen Fahrzeug um den Unfallverursacher handelte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fahrer hat mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

