Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Vermessungsgerät während der Arbeit geklaut

Mainz - Oberstadt (ots)

Als zwei Angestellte eines Vermessungsbüros nur unweit ihres Arbeitsgerätes auf dem Gelände der Universitätsklinik in der Langenbeckstraße Pause machten, wurde es von einem dreisten Fahrradfahrer abgeschraubt und eingesteckt.

Am gestrigen Mittwoch gegen 13:30 Uhr machten die zwei Mitarbeiter nur wenige Meter von ihrem Vermessungsgerät entfernt ihre Mittagspause. Weitere Angestellte befanden sich ebenfalls in der Nähe und führten Messungen durch. Sie konnten beobachten, dass ein Fahrradfahrer neben dem etwa 30.000EUR teuren Gerät hielt, es abschraubte und dann in seinen Rucksack steckte.

Anschließend fuhr er davon, noch bevor er aufgehalten werden konnte.

Er wird als etwa 60 Jahre alt, 180cm groß und von hagerer Gestalt beschrieben. Er soll möglicherweise eine Mütze getragen haben. Am Auffälligsten sei wohl aber der rot, weiß, blau gestreifte Rucksack gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder den Täter wiedererkennt, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell