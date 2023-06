Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Europakreisel - Auffahrunfall aufgrund eines gefährlichen Überholmanövers - Verursacher flüchtig

Mainz (ots)

Eine bislang unbekannte Person sorgte heute Mittag, gegen 12:00 Uhr, durch ein gefährliches Überholmanöver, für einen Auffahrunfall im Mainzer Europakreisel (Saarstraße) und flüchtete anschließend. Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin aus Rheinhessen wurde hierbei verletzt.

Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad hinter einem 19-jährigen Fahrer eines Opel Corsas im Europakreisel in Richtung Autobahn. Kurz vor der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr überholte der unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW Cabrios über die Sperrfläche des Kreisels beide Fahrzeuge. Dabei schnitt er, beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Autobahn, den Opel Corsa. Der Fahrer des Corsas musste, zur Vermeidung einer Kollision mit dem BMW, eine Vollbremsung einleiten. Die nachfolgende Motorradfahrerin prallte dabei auf den vollbremsenden Opel Corsa und erlitt bei der Kollision nach derzeitigem Sachstand leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem verantwortlichen Fahrer oder der Fahrerin des schwarzen BMW Cabrios. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell