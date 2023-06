Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Diebstahl mehrerer hochwertiger Mobiltelefone

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13:00 Uhr durch zwei bislang unbekannte Täter zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Mobiltelefone.

Die beiden Männer betraten gegen 13:00 Uhr einen Mobilfunk-Laden in der Mainzer Innenstadt am Brand. Von den dort ausgestellten Smartphones rissen sie insgesamt vier Stück von den angebrachten Diebstahlsicherungen und flüchteten anschließend aus dem Geschäft in Richtung Dom. Die vier Smartphones der Marke Apple hatten einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Dunkle kurze Haare, gebräunte Haut, ca. 16 Jahre, schwarze Jogginghose, weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

