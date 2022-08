Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am vergangenen Montag (08.08.) befuhr ein 37-jähriger Dortmunder die August-Bebel-Straße in Fahrrichtung Velbert und beachsichtige seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Trotz der für Fußgänger rot anzeigenden Ampel kreuzte ein Mädchen im Kreuzungsbereich zur Martin-Luther-Straße seinen Weg. Der 37-Jährige konnte trotz Bremsen und Ausweichversuchen einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fahrradfahrerin stützte, stand aber unmittelbar wieder eigenständig auf und bat den Dortmunder darum, nicht die Polizei zu verständigen. Daraufhin entfernte sie sich ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten von der Örtlichkeit. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Am VW des 37-Jährigen entstand ein Sachschaden, das Fahrzeug blieb aber weiterhin fahrbereit.

Die flüchtige Fahrradfahrerin kann wie folgt beschrieben werden: - weiblich - ca. 10 Jahre - dunkler Zopf - kurze Kleidung - kein Helm - schwarzes bzw. dunkles Fahrrad - gelber Lenker

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell