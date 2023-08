Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 07 Uhr ereignete sich in einem Kreisverkehr in der Niebelungenstraße ein Unfall, bei dem eine 38-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 38-Jährige befuhr den Kreisverkehr, als plötzlich eine 21-jährige Seat-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und hierbei die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete die Radfahrerin eine starke Bremsung ein. Sie verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell