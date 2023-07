Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Stahlplatten von Baustelle in Wedel, Kupferdieb in Stade, Gasaustritt in Stader Getränkemarkt sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Stahlplatten von Baustelle in Wedel

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 14.07.2023, 12:00 h und Montag, 17.07.2023, 09:20 h einen Baustellenbereich in Fredenbeck-Wedel in der Straße "Hinterm Stüh" betreten und dann dort vier Stahlverlegeplatten in der Größe von 5 x 1,5 Meter und mit einem Gewicht von jeweils 800 kg aufgeladen und entwendet.

Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug mit Lademöglichkeit am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Kupferdieb in Stade

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01:00 h und 01:15 h in Stade im Lerchenweg sechs Kupferfallrohre von der Wand eines dortigen Hauses abgerissen und diese anschließend entwendet.

Der männliche Täter wurde von Zeugen als ca. 175 bis 185 cm groß und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle kurze Hose und hatte einen hellen Rucksack dabei.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Gasaustritt in Stader Getränkemarkt sorgt für Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Am gestrigen Montag kam es in Stade im Haddorfer Grenzweg in einem dortigen Getränkemarkt zu einem Gasaustritt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein bisher unbekannter Kunde offenbar eine Kunststoffpfandflasche mit einer bisher unbekannten Restflüssigkeit in den Pfandautomaten gesteckt. Als die Flasche dann dort zerdrückt wurde, trat die Flüssigkeit aus und es entstand ein Gasgeruch im Markt.

Nachdem die Mitarbeiter der Sache am Nachmittag mit Unterstützung der Stadtwerke Stade zunächst auf den Grund gegangen waren und den Sack mit den Flaschen nach draußen gebracht hatten, war zum Geschäftsschluss immer noch ein entsprechender Geruch im Markt zu riechen.

Es wurde schließlich gegen 22:50 h dann ein Großalarm für beide Züge der Ortswehr Stade, die Ortswehr Wiepenkathen sowie der Umweltzug der Kreisfeuerwehr ausgelöst. Zusätzlich wurde das Umweltamt des Landkreises Stade informiert.

Insgesamt waren ca. 80 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt. Zwei Mitarbeiter begaben sich vorsorglich zur Abklärung ins Elbeklinikum.

Der in der Nacht mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht mehr eingreifen.

Der Sack mit den Flaschen wurde von der Feuerwehr zum Recyclingcentrum Stade gebracht wo heute weitere Untersuchungen des verursachenden Stoffes geplant sind.

Ob hier ein Verstoß gegen Abfallentsorgungsvorschriften vorliegt und ob ein entsprechendes Ermittlungsverfahren durch die Polizei eingeleitet werden muss, wird nun geprüft.

Hinweise auf einen möglichen Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell