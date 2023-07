Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trickdiebstahl in Drogerie

Offenburg (ots)

Eine 83-jährige Frau aus Offenburg wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Trickdiebstahls in einer Drogerie in der Weinbergstraße. Ersten Ermittlungen zu Folge soll ein etwa 25-Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau die Rentnerin abgelenkt haben, während sie von einem weiteren, ebenfalls etwa 25-jährigem Mann bestohlen wurde. Der Dieb entwendete aus der Handtasche des Opfers den Geldbeutel, in dem sich unter anderem 110 Euro Bargeld und eine Bankkarte befanden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Offenburg nach den bisher unbekannten Tätern dauern an.

Die Polizei rät:

Lassen Sie niemals Ihre Handtasche und den Geldbeutel im Einkaufswagen liegen. Wenn sie abgelenkt werden oder sich um den Einkauf kümmern, haben Diebe leichtes Spiel. Schultern Sie Ihre Handtasche so, dass sie unter Ihrem Oberarm mit der Verschlussseite nach innen zeigt. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen oder um Wechselgeld gebeten werden.

/vo

