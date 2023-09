POL-LIP: Detmold. Feuer im Schlosspark gelegt - Bank beschädigt.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (30.08.2023) beabsichtigte eine 40-jährige Extertalerin gegen 05:50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta vom Tankstellengelände der Esso-Tankstelle auf den Fahrenplatz in Fahrtrichtung Barntrup einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Opel Zafira eines 51-jährigen Nieheimers, der den Fahrplatz in Fahrtrichtung Rinteln befuhr. Es ...

mehr