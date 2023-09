Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Angriff auf 16-Jährigen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31.08.2023) befand sich ein 16-jähriger Detmolder auf dem Parkplatz eines Dönerimbisses in der Sprottauer Straße, als er auf eine Gruppe von sieben männlichen Personen traf. Zwei griffen den Geschädigten unvermittelt an und verletzten ihn durch Tritte leicht. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: einer über 1,83 m groß, kräftige Statur, Vollbart; der andere ca. 1,83 m groß, Vollbart, schwarze Nike-Jacke, kräftige Statur. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden und Hinweise auf die Täter zu geben.

