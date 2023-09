Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall durch blendende Sonne.

Lippe (ots)

Ein 74-jähriger Detmolder verursachte einen Verkehrsunfall nachdem er vermutlich beim Abbiegen von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Er fuhr am Donnerstagnachmittag (31.08.2023) gegen 16:20 Uhr mit seinem KIA von der Hiddentrupper Straße stadteinwärts in Richtung Friedrich-Bayer-Straße. Aufgrund der blendenden Sonne übersah er offenbar an der Einmündung die vorfahrtsberechtigte 39-jährige BMW-Fahrerin, die auf der Friedrich-Bayer-Straße von links kam. Trotz Stoppschild bog er in die Straße ein und kollidierte mit dem anderen Pkw. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

