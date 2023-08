Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ruhiger Einsatz der Bundespolizei zur An- und Abreise zum Aufzug Christopher Street Day (CSD), sowie zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf. Bundespolizei zieht positive Bilanz.

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 05.08.2023 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 100 Einsatzkräften zur An- und Abreiseüberwachung zum CSD-Aufzug, sowie zur Fußballspielbegegnung in der 2. Bundesliga FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf ausschließlich im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

Am Samstag fand um 13:00 Uhr das oben aufgeführte Fußballspiel in der zweiten Bundesliga statt. Im Millerntorstadion waren nach hiesigem Sachstand weit über 29.000 Zuschauer anwesend. Die Anreise der Gast-Fans erfolgte mit diversen Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn von Düsseldorf nach Hamburg bis zum Hauptbahnhof, sowie mit diversen Bussen direkt zum Stadion. In Hamburg nutzten sowohl die Gast- als auch die Heimfans überwiegend den ÖPNV bis zum Millerntorstadion. In der Anreisephase kam es im bundespolizeilichen Zuständigkeitsbereich zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Mit Verzögerung startete auch der Christopher Street Day in Hamburg, bei dem ein Aufzug mit diversen Festwagen durch die an dem Hamburger Hauptbahnhof angrenzende Innenstadt zog. Auch hier erfolgte die Anreise der CSD-Teilnehmer teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den Hauptbahnhof, sowie über den Bahnhof Altona. Bei der Anreise kam es zu einer hohen Auslastung des Hauptbahnhofes durch starke Frequentierung von Teilnehmern. Die Lage war aber ruhig und es herrschte eine insgesamt ausgelassene "Party"-Stimmung. Zum Ende der jeweiligen Einsatzanlässe verlief auch die Rückreise im bahnpolizeilichen Bereich unter bundespolizeilichen Lenkungsmaßnahmen ruhig und überwiegend störungsfrei.

"Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging wiederholt vollends auf." Sehr erfreulich war das friedliche Verhalten der Fußballfans, als auch der CSD-Teilnehmer bei der An- und Abreise im bahnpolizeilichen Bereich. Es wurden nicht einmal eine Handvoll Straftaten festgestellt."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell