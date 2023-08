BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Per Haftbefehl gesuchter Mann ohne Fahrschein im Zug angetroffen. Festnahme durch Bundespolizei.

Hamburg (ots) - Am 02.08.2023 gegen 06.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m. 45) im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. "Zuvor geriet der Gesuchte durch massive Belästigungen (aggressive Ansprache, pöbeln) von Reisenden am Bahnsteig in das Visier einer Präsenzstreife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit." Die anschließende ...

mehr