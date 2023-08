Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Schlägerei auf Hamburger S-Bahnsteig - Zwei verletzte Männer wurden ins Krankenhaus verbracht.

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei ist es am 31.07.2023 gegen 05.00 Uhr am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Eidelstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (m.19, m.40) gekommen.

"Dabei soll der 40-Jährige den Heranwachsenden (m.19) nach verbalen Streitigkeiten mit einer Bierflasche aus Glas mehrfach an den Kopf geschlagen haben. Danach kam es zu einer wechselseitigen Schlägerei, wobei der 40-Jährige zu Boden ging und der 19-Jährige dem Mann mehrfach heftige Faustschläge gegen den Kopf versetzte."

Zeugen, sowie eingesetzte Polizeibeamte konnte die Kontrahenten voneinander trennen.

"Beide Männer erlitten nicht unerhebliche blutige Kopf- bzw. Gesichtsverletzungen und wurden mit angeforderten Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht."

Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn hatte zuvor die Polizei über die körperliche Auseinandersetzung informiert. Bundespolizisten waren vor Ort und konnten erste Zeugenaussagen aufnehmen.

"Entsprechende Videoaufnahmen der Überwachungskameras wurden gesichert und müssen noch ausgewertet werden."

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei gerieten die beiden Männer bereits zuvor in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 21 auf der Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Elbgaustraße aus noch nicht geklärten Gründen in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung; die dann am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Eidelstedt eskalierte.

Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung) eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen gegen den ghanaischen Staatsangehörigen (m.40) und dem afghanischen Staatsangehörigen (m.19) werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

An dem Einsatz waren auch Beamte der Polizei Hamburg beteiligt.

Hinweis: Videomaterial kann im laufenden Strafverfahren nicht zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell