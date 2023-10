Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger im Zug attackiert

Kornwestheim (ots)

Ein 47-Jähriger hat am gestrigen Donnerstag (05.10.2023) in einem Regionalzug in Richtung Kornwestheim eine Reisende belästigt und anschließend einen 31 Jahre alten Mann attackiert. Der türkische Staatsangehörige hatte am gestrigen Mittag gegen 14:10 Uhr wohl zunächst eine neben ihm sitzende weibliche Reisende belästigt, weshalb ein 31-jähriger Reisender mit dieser den Sitzplatz getauscht haben soll. Daraufhin attackierte der aggressive Beschuldigte den jungen Mann offenbar, indem er ihn am Nacken packte und nach unten drückte. Der mit über 1,0 Promille alkoholisierte 47-Jährige wurde daraufhin am Kornwestheimer Bahnhof durch alarmierte Einsatzkräfte gefesselt aus dem Zug verbracht und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt und benötigte keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Beschuldigten

