Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger leistet Widerstand und begeht weitere Straftaten

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein 31-Jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag (07.10.2023) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet.

Ersten Erkenntnissen zufolge griff der 31-jähriger deutsche Staatsangehörige zunächst gegen 00:30 Uhr Mitarbeitende der Deutschen Bahn am Bahnsteig 2 an, weshalb diese die Polizei alarmierten. Nachdem die Bundespolizisten den 31-Jährigen einer Kontrolle unterzogen, beleidigte und bedrohte er diese. Er fing zudem an, in Richtung der eingesetzten Beamten und der Mitarbeitenden zu spucken. Anschließend leistete er Widerstand, sodass er gefesselt werden musste.

Während der polizeilichen Maßnahmen am Bahnhof teilte ein 16-jähriger Reisender mit, dass er kurz zuvor von dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde und deshalb leichte Schmerzen verspürte. Eine medizinische Versorgung war offenbar nicht notwendig.

Bei der Verbringung des aggressiven Mannes in einem Polizeiauto zum Revier, randalierte er derart, dass er einen Sitz beschädigte. Außerdem verunreinigte er die Gewahrsamszelle, in dem er in die Zelle urinierte und seine große Notdurft dort entrichtete.

Durch den Vorfall erlitt der 31-Jährige eine Platzwunde im Gesicht. Die eingesetzten Polizisten sowie die Mitarbeitenden blieben bisherigen Informationen zufolge unverletzt.

Der mit rund einem Promille alkoholisierte 31-Jährige verblieb bis zum frühen Samstagmorgen auf dem Bundespolizeirevier. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

