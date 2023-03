POL-NOM: Unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Unteres Tor, Samstag, 18.03.2023, 17.30 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 08.00 Uhr SUDHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Vom Samstag ca. 17.30 Uhr bis Sonntag ca. 08.00 Uhr sind unbekannte Personen in ein Fitnessstudio in der Straße "Unteres Tor" in Sudheim eingebrochen. Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Studio. Es konnte Bargeld in Höhe von 55 Euro entwendet werden. Der Sachschaden durch das gewaltsame Einwirken auf das ...

mehr