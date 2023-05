POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 04.05.2023 gegen 12:00 Uhr wurde in der Nähe des Naturfreundehauses in Wachenheim ein verdächtiger Gegenstand gemeldet, der einer Handgranate ähneln würde. Der Gegenstand wurde durch Schüler einer Schulklasse, während einer Waldwanderung, aufgefunden. Der Kampfmittelräumdienst erschien vor Ort und nahm die Handgranate mit. Es handelte ...

