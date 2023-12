Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zigarettenautomatensprengungen häufen sich

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Buddenbrock, Vennstraße, In den Kämpen;

Tatzeit: zwischen 27.11.2023, 00.00 Uhr, und 01.12.2023, 06.45 Uhr;

Wie berichtet, sprengten Unbekannte am Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten an der Straße In den Kämpen. Bereits in der Nacht zum Dienstag kam es zu einem gleichgelagerten Fall an der Vennstraße in Gronau-Epe. Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein weiterer Automatenaufbruchsversuch an der Vennstraße fehl. Dieses Geschehen trug sich zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 06.45 Uhr, zu. Bargeld sowie Zigarettenschachteln erbeuteten Täter bei der jüngsten Tat: Am Freitag sprengten Einbrecher zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr ein Tabakausgabegerät an der Straße am Buddenbrock auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Link zur Pressemeldung zum Automatenaufbruch an der Straße in den Kämpen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5661879 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell