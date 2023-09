LPI-EF: Großeinsatz auf dem Anger

Schillingstedt (ots) - Am Samstag um 20:20 Uhr kam ein 40 Jahre alter Fahrer eines Pkw Honda zwischen Schillingstsedt und dem Verkehrskreisel am Streitseebad von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand kein Fremdschaden. Der Fahrer konnte jedoch einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille auf. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein eingezogen. (AD) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: ...

