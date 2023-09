Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gleiche Stelle, gleiche Tat - Bundespolizisten erwischten am Wochenende mehrere Fahrraddiebe

Leipzig (ots)

Am letzten Wochenende nahm die Leipziger Bundespolizei mehrere Fahrraddiebe an der Westseite des Leipziger Hauptbahnhof fest.

Am Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr hantierten zwei Personen an einem abgestellten Fahrrad an der Westseite des Bahnhofs. Dabei wurden sie von Beamten der Bundespolizei beobachtet. Noch bevor die Bundespolizisten die Männer erreichten, ergriff einer beiden die Flucht. Den zweiten Mann nahmen die Polizisten fest. Der polizeibekannte 22-jährige Deutsche hatte ein weiteres Fahrrad dabei, welches weder ihm noch seinem Komplizen gehörte. Das Rad wurde nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht als gestohlen gemeldet.

In den Abendstunden glaubten die Beamten an ein Déjà-vu, denn fast an der gleichen Stelle versuchte wiederum ein Mann, ein Fahrrad zu entwenden. Die Polizisten nahmen den polizeibekannten 40-jährigen Litauer noch am Tatort fest.

Die Bundespolizei Leipzig leitete gegen die Männer Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Die Fahrräder sowie das benutzte Werkzeug wurden beschlagnahmt.

