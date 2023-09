Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Graffitisprayer lösen Polizeieinsatz mit Hubschrauber in Grimma aus

Grimma (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr beobachtete ein Bahnmitarbeiter mehrere Personen beim Sprühen am oberen Bahnhof in Grimma und alarmierte die Polizei. Die dunkel gekleideten Personen hatten kurz zuvor die Beleuchtung zerstört und begonnen, einen Zug auf rund 30 Quadratmetern zu besprühen. Kurz bevor die Beamten des Polizeireviers Grimma und der Leipziger Bundespolizei mit mehreren Streifenwagen eintrafen, flüchteten die Personen in die Gleisanlagen. Durch die Bundespolizei wurde ein Hubschrauber, der gerade im Chemnitzer Bereich im Einsatz war, angefordert. Trotz intensiver Suche konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell