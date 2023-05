POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Greifswald (ots) - Am 24.05.2023, gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Greifswalder Pestalozzistraße ein Verkehrsunfall. Der 20-jährige Rumäne aus Neubrandenburg fuhr mit seinem Transporter auf der Pestalozzistraße in Richtung Franz-Mehring-Straße. Plötzlich fuhr der 10-jährige Greifswalder mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße und kollidierte mit dem Transporter. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und ...

