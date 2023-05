POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Stralsund (ots) - Nach kurzer Suche konnte am Dienstagnachmittag ein vermisster Sportbootführer in den Boddengewässern zwischen Rügen und Hiddensee nur noch tot geborgen werden. Der 44-jährige deutsche Staatsangehörige von der Insel Rügen hatte am Abend des 22.05.2023 mit seinem "Ibis"-Motorboot eine Ausfahrt unternommen. Als er am nächsten Tag nicht zur Arbeit ...

mehr