POL-BOR: Bocholt - Bei Flucht Kupferkabel verloren

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Am Vennehof oder Butenwall; Unfallzeit: 30.11.2023, zwischen 15.30 Uhr und 17.40 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Donnerstag ein geparktes Auto. Zwei Örtlichkeiten kommen dafür als Unfallstelle in Frage: Der rote Opel hatte nachmittags zunächst im Parkhaus an der Straße Am Vennehof gestanden und anschließend auf einem Einstellplatz am Butenwall. Der Verursacher entfernte sich, ...

mehr