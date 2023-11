POL-BOR: Groß Reken - Vorsicht - Giftköder!

Legden (ots) - Tatort: Legden, Friedrich-Castelle-Straße; Tatzeit: 29.11.2023, 16.15 Uhr; Aus einer in einem Einkaufswagen liegenden Stofftasche entwendet haben Unbekannte in Legden eine Geldbörse. Die Geschädigte befand sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Friedrich-Castelle-Straße, als die Täter zugriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. ...

