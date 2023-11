Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat aufgesprengt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, In den Kämpen;

Tatzeit: 30.11.2023, 05.50 Uhr;

Als Polizisten am Donnerstagmorgen an ihrem Einsatzort in Gronau-Epe eintrafen, roch es noch nach Sprengstoff: Mutmaßlich hatten Unbekannte Sprengmittel zur Detonation gebracht und so einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Münzen, Zigarettenschachteln und Teile des Tabakwarenausgabegerätes lagen unter dem völlig zerstörten Automaten. Zu dem Geschehen an der Straße In den Kämpen kam es am Donnerstagmorgen gegen 05.50 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell