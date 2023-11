POL-BOR: Bocholt - Hund frisst Giftköder mit Rasierklingenstücken / Zeugen gesucht

Velen/Ramsdorf (ots) - In Velen und Ramsdorf sind Unbekannte in Wohnhäuser eingedrungen. Die Täter gelangten am Mittwoch tagsüber in ein Haus an der Straße Geeste in Velen. Sie hatten eine Tür aufgehebelt, um hineinzukommen. Dier Einbrecher durchsuchten das Innere. Zeugen hatten an der Anschrift gegen 10.10 Uhr einen weißen Transporter beobachtet - ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch nicht ...

mehr