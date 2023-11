Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 41-jähriger Mann wegen Eigentumsdelikten in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Das Amtsgericht Wuppertal hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 16.11.2023 einen Haftbefehl gegen einen in diesem Deliktsfeld einschlägig polizeilich bekannten 41-jährigen Mann erlassen. Am 14.11.2023 wurde der 41-Jährige durch Polizeibeamte dabei beobachtet, wie er in eine Werkstatt in der Ludwigstraße eindrang und ein Elektrowerkzeug stahl. In der Folge wurde er festgenommen. Da zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach der Anzeigenaufnahme wieder entlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab er sich am Abend nach Remscheid und soll dort sowohl in der Alte Bismarckstraße, als auch in der Straße Markt in Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser eingebrochen sein und dort fremdes Eigentum an sich genommen haben. In der Straße Markt wurde er durch Polizeibeamte festgenommen und der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft unterbreitet, die eine Vorführung des Beschuldigten vor dem Haftrichter anordnete.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell