POL-W: Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall - eine Person leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Wuppertal - In den Morgenstunden des 13.11.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte an der Brändströmstraße. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Am Sonnenschein gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus zwischen dem 10.11.2023 und dem 13.11.2023. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck erbeutet. In eine Wohnung an der Hans-Wagner-Straße brachen Straftäter im Zeitraum vom 04.11.2023 und dem 13.11.2023 ein. Ob und ...

