Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In den Morgenstunden des 13.11.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte an der Brändströmstraße. Über die Beute ist bislang nichts bekannt. Am Sonnenschein gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus zwischen dem 10.11.2023 und dem 13.11.2023. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Schmuck erbeutet. In eine Wohnung an der Hans-Wagner-Straße brachen Straftäter im Zeitraum vom 04.11.2023 und dem 13.11.2023 ein. Ob und welche Beute sie machten ist bislang nicht bekannt. Am 13.11.2023 kam es an der Engelshöhe zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter stahlen Schmuck. Zwischen 07:15 Uhr und 18:50 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Schluchtstraße am 13.11.2023 ein. Welche Beute sie machten muss noch ermittelt werden. Ebenfalls Ziel eines Einbruchs wurde ein Geschäft an der Sophienstraße am 14.11.2023, gegen 02:30 Uhr. Der Täter verletzte sich bei der gewaltsamen Öffnung eines Fensters und entfernte sich ohne Beute. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum - Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284 - 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

