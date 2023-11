Polizei Wuppertal

POL-W: RS/SG Unfallfahrer flüchtet und verursacht einen weiteren Unfall mit einem Polizeifahrzeug - zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (12.11.2023 um 03:55 Uhr) kam es auf der Straße Vieringhausen, kurz vor der Einmündung zur Stockder Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Flucht verursachte der Fahrzeugführer (24) einen weiteren Unfall auf der Mangenberger Straße in Solingen. Ein 49-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Mazda 5 auf der Straße Vieringhausen in Richtung Solinger Straße. Um einen Radfahrer zu überholen, lenkte der 49-Jährige sein Fahrzeug in die Fahrbahnmitte. Hinter dem Mazda fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Toyota Verso und überholte diesen rechtsseitig. Bei dem Überholmanöver kollidierten beide Fahrzeuge. Der Toyota kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit in Richtung Solingen. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den Toyota fahrend auf der Mangenberger Straße an. Die Polizeibeamten fuhren in einem Ford S-Max vor dem flüchtigen Fahrzeug. Sie forderten den Fahrer durch das Zeigen von Anhaltesignalen ("Stopp Polizei" und Blaulicht) auf, anzuhalten. In der Folge fuhr der Toyota zwei Mal gegen das Heck des Streifenwagens. Anschließend hielt der Flüchtige an. Bei der Karambolage erlitten beide Polizeibeamte (w 27 und m 36) leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief bei dem Toyota-Fahrer positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. (ar)

