Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und drei beteiligten Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (13.11.2023 um 07:10 Uhr) kam es auf der Wuppertaler Straße (zwischen Hagenstraße und Tersteegenstraße) zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 19-jährige Solingerin mit ihrem Audi TT auf der Wuppertaler Straße in Richtung Solingen Gräfrath. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr die Fahrzeugführerin auf einen vor ihr stehenden Tesla Model X eines 43-Jährigen auf und schob diesen anschließend auf einen Toyota Auris einer 40-Jährigen. Bei dem Unfall erlitt die Audi-Fahrerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Wuppertaler Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 21.000 Euro. (ar)

