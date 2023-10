Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall weitergefahren - Person leicht verletzt

Hettenleidelheim (ots)

Eine 16-jährige befuhr am Montag (30.10.2023) gegen 17:30 Uhr mit einem Leichtkraftrad die Tiefenthaler Straße in Richtung Ortsmitte. Auf dieser Strecke kam ihr ein Linienbus entgegen. Der Fahrer des Busses fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw links vorbei und nahm der 16-Jährigen somit den Vorrang. Die Kraftradfahrerin leitete, um einen Kontakt mit dem Bus zu vermeiden, eine Gefahrenbremsung ein und fiel dabei nach rechts um. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Fahrer des Busses half der jungen Frau zwar noch beim Aufrichten des Kraftrades, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro entstanden war, fuhr dann jedoch ohne weiteres weiter.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell