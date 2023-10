Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Kleinkarlbach (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann befuhr am Montag (30.10.2023) gegen 18:40 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Kirchheim. In Höhe der Hausnummer 9 überholte er zwei vor sich fahrende Fahrzeuge und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 57 Jahre alten Frau gefahren wurde. Nachdem der Unfallverursacher nach diesem Zusammenstoß kurz stehen geblieben war, gab er nochmal Gas und fuhr gegen eine Hauswand. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 28-jährigen Atemalkoholgeruch wahrnehmen; der Alkoholtest zeigte 1,37 Promille an. Darauf folgte die Entnahmeeiner Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen und an der Hauswand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell