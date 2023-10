Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Autoaufbruch auf der Robert-Gerwig-Straße (09./13.10.2023)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 09.10.2023, und Freitagnachmittag, 13.10.2023, versucht, ein auf der Robert-Gerwig-Straße geparktes Auto aufzubrechen. Der Unbekannte versuchte erfolglos die Heckklappe des an der rechten Straßenseite am Waldrand abgestellten VW Amarok aufzuhebeln. Dadurch entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

